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ماكرون ومحمد بن سلمان يؤكدان معارضتهما للهجوم الإسرائيلي على رفح

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:19
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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن قلقهما إزاء "الوضع الإنساني الكارثي في غزة"، وأكدا مجددا معارضتهما للهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
وأكد الجانبان في اتصال هاتفي بينهما، أجراه ماكرون من الطائرة الرئاسية في طريقه إلى كاليدونيا الجديدة، على "الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في غزة، حسبما جاء في بيان صادر عن قصر الإليزيه، يوم الأربعاء.
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وفي ما يتعلق بلبنان، شدد ماكرون ومحمد بن سلمان على "الحاجة إلى الخروج من الأزمة السياسية" وانتخاب "رئيس قادر على قيادة البلاد على طريق الإصلاحات الضرورية"، وأكدا "عزمهما على مواصلة جهودهما في هذا الاتجاه مع الشركاء".
 
وأضاف الإليزيه أنهما ناقشا أيضا "تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والتحول البيئي"، من دون مزيد من التفاصيل.
كما استفسر ماكرون عن الحالة الصحية للملك سلمان ونقل له تمنياته بالشفاء. (RT)
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