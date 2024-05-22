رئيسها من أشد منتقدي نتنياهو.. كولومبيا ستفتح سفارة لها في رام الله بالضفة الغربية

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أعلنت كولومبيا أمس الأربعاء أنها ستفتح سفارة لها في رام الله في الأراضي الفلسطينية.وقال وزير الخارجية الكولومبي لويس موريلو للصحافيين إن الرئيس غوستافو بيترو الذي يعد من أشد منتقدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أصدر تعليمات "بفتح سفارة لكولومبيا في رام الله" في الضفة الغربية.وجاء هذا الإعلان في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه أيرلندا والنروج وإسبانيا اعترافها بدولة فلسطينية، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر على الحرب الدامية في غزة.واندلعت الحرب إثر هجوم حماس على إسرائيل الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية إسرائيلية.وخُطف خلال الهجوم 252 شخصا، لا يزال 124 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق الجيش الإسرائيلي.وتردّ إسرائيل التي تعهدت القضاء على حماس، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبّب باستشهاد 35709 شخصا معظمهم مدنيون.وقطعت كولومبيا علاقاتها مع إسرائيل بعدما وصف الرئيس الكولومبي نتنياهو بأنه "مرتكب لإبادة جماعية".(سكاي نيوز)