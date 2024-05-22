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تحذير عاجل.. غابات معرّضة للانقراض في 36 منطقة مختلفة!

Lebanon 24
22-05-2024 | 23:34
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تواجه نصف النظم الإيكولوجية لغابات المانجروف في العالم خطر الانهيار، في ظل ما تتعرض له من تهديدات كثيرة مرتبطة تحديداً بالتغير المناخي وإزالة الغابات والتلوث، على ما بيّنت دراسة نُشرت الأربعاء.

وللمرة الأولى، قيّم الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المعروف بوضعه قوائم للأنواع المهددة بالانقراض، وضع غابات المانجروف في العالم، وتحديداً في 36 منطقة مختلفة.
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وقالت المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة جريثيل أجيلار، في بيان: "التقييم العالمي الأول للنظم الإيكولوجية لغابات المانجروف يوفر إرشادات أساسية تسلط الضوء على الحاجة الملحة للحفاظ على أشجار المانجروف بشكل منسق"، مشيرة إلى أنها تشكل "موائل أساسية لملايين الأشخاص في المجتمعات الفقيرة بمختلف أنحاء العالم".

وأظهرت الدراسة التي نُشرت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي، أن "50% من نظم غابات المانجروف الإيكولوجية التي تم تقييمها مهددة بالانهيار"، وهو ما يمثل نحو 50% من الحجم العالمي لغابات المانجروف. وصُنّف نحو 20% منها ضمن الأنواع "المهددة بالانقراض أو المعرضة بشكل حرج للانقراض".

وتواجه هذه الأشجار تهديدات كثيرة أبرزها إزالة الغابات والتنمية والتلوث وبناء السدود. لكنّ الخطر الذي تتعرض له هذه النظم الإيكولوجية يتزايد، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة حدوث العواصف الحادة الناجمين عن تغير المناخ.

وتغطي غابات المانجروف نحو 15% من سواحل العالم، أي حوالي 150 ألف كيلومتر مربع، وتقع بشكل رئيسي على طول سواحل الدول الاستوائية وشبه الاستوائية وبعض السواحل المعتدلة الدافئة، بحسب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

ويهدد تغير المناخ ثلث النظم البيئية لغابات المانجروف التي خضعت للتقييم، بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار.

إلى ذلك، كشف الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أنّ التوقعات تشير إلى أن 25% من المساحة العالمية لغابات المانجروف ستغمرها المياه خلال السنوات الخمسين المقبلة. (الشرق)
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