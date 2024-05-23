Advertisement

عربي-دولي

"أنا وحش يزأر"... الرئيس الأرجنتيني يغني خلال عرض كتابه (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 00:17
A-
A+
Doc-P-1202990-638520456943123543.jpg
Doc-P-1202990-638520456943123543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غنى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بأحد الملاعب في بوينس آيرس أمام آلاف الأشخاص خلال عرض كتابه يوم أمس.


واختار ميلي لهذا الحدث ملعب "لونا بارك" للفعاليات الرياضية والحفلات الموسيقية الذي يتسع لأكثر من 11 ألف شخص، فيما أكدت السلطات أنه لم يتم تخصيص أي أموال من الميزانية لهذا العرض.
 
 
Advertisement
ويحمل كتاب ميلي اسم "الرأسمالية والاشتراكية والفخ الكلاسيكي الجديد"، ويعكس وجهات نظر ميلي الرئيسية حول مبادئ وخصائص التنمية الاقتصادية.
وافتتح الرئيس الأرجنتيني الحدث بتقديم الأغنية الشهيرة التي كانت رمزا لحملته الانتخابية، لفرقة الروك الأرجنتينية  "La Renga"، والتي تقول: "مرحبا بالجميع! أنا أسد، وحش يزأر في وسط الشارع. ركض الجميع دون أن يفهموا. عرض الذعر في وضح النهار. من فضلك لا تهرب مني. أنا ملك العالم المفقود. أنا الملك وسوف أدمرك. جميع المتواطئين هم من شهيتي. لا تهرب! تعالى إلي!".

وبعد إعادة تفسير الأغنية بطريقته الخاصة، وعد ميلي بالتهام الطبقة السياسية في الأرجنتين، التي غالبا ما يستهدفها، ويشير إلى أنها المتسببة بانزلاق الاقتصاد الأرجنتيني وارتفاع التضخم.


ويقارن ميلي نفسه بالأسد، وتظهر صورة الحيوان على القمصان والبلوزات التي تباع في المناسبات التي يتم تنظيمها لدعم الرئيس. وقد عرضت أيضا للبيع أمس الأربعاء، عند إطلاق الكتاب.


في غضون ذلك، اتهم الصحفيون الليبرالي اليميني المتطرف بارتكاب سرقة أدبية في أجزاء من الكتاب، على الرغم من أن المتحدث باسمه مانويل أدورني، نفى تلك التقارير يوم الثلاثاء. (RT)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:30 | 2024-05-23
02:30 | 2024-05-23
02:26 | 2024-05-23
02:17 | 2024-05-23
02:10 | 2024-05-23
02:04 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24