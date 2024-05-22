الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لتدمير منصات صواريخ في رفح

أعلن الجيش الإسرائيلي، تدمير منصات لإطلاق الصواريخ في شرق رفح، كانت موجهة نحو إسرائيل.



ونشر الجيش الإسرائيلي على حسابه في "إكس" فيديو قال إنه لعملية العثور على منصات إطلاق الصواريخ.

وأضاف الجيش الإسرائيلي بأن المنصات التي عثر عليها الجنود الإسرائيليون، كانت تقع على طول محور فيلادلفيا شرق رفح.



وشدد على "مواصلة العمل في رفح ضد كافة الأهداف الإرهابية".



وذكر راديو الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تسيطر على نصف الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، وأنها متواجدة حتى حي البرازيل شرق رفح.



وضاعف الجيش عدد الألوية العاملة في منطقة رفح، بحسب التقرير الإذاعي الذي رفض الجيش الإسرائيلي التعليق عليه.



وتقول إسرائيل إن السيطرة على محور فيلادلفيا أمر بالغ الأهمية لتحقيق هدفها المتمثل في هزيمة حماس، لكن تحقيق ذلك قد يعرض معاهدة السلام التي أبرمتها البلاد مع مصر منذ 45 عاما للخطر، والتي تحدد عدد القوات التي يمكن لكلا البلدين نشرها في المنطقة.