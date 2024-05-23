رئيس الوزراء البريطاني يعلن إجراء انتخابات عامة مبكرة





اختار سوناك يوما يحمل أخبارا اقتصادية جيدة لحث الناخبين على منح المحافظين الحاكمين فرصة أخرى.

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وقال "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها".



شهد حزب يمين الوسط الذي يتزعمه سوناك تراجعا مطردا في تأييده بعد 14 عاما في السلطة. حدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الرابع من يوليو موعدا لإجراء الانتخابات الوطنية التي ستحدد من سيحكم المملكة المتحدة.اختار سوناك يوما يحمل أخبارا اقتصادية جيدة لحث الناخبين على منح المحافظين الحاكمين فرصة أخرى.وقال "الآن هو الوقت المناسب لبريطانيا لتختار مستقبلها".شهد حزب يمين الوسط الذي يتزعمه سوناك تراجعا مطردا في تأييده بعد 14 عاما في السلطة.

كافح الحزب للتغلب على سلسلة من الأزمات، لاسيما الركود الاقتصادي والفضائح الأخلاقية وما يعرف بالباب الدوار للزعماء في العامين الماضيين.



من المرجح بقوة أن يهزم حزب العمال من تيار يسار الوسط حزب سوناك.



تصاعدت التكهنات حول انتخابات وشيكة، بعدما دعا سوناك إلى اجتماع لمجلس الوزراء بعد ظهر الأربعاء - بدلا من يوم الثلاثاء المعتاد - وعاد وزير الخارجية ديفيد كاميرون مبكرا من رحلة إلى ألبانيا للحضور.



ستجرى الانتخابات على خلفية أزمة تكلفة المعيشة والانقسامات العميقة حول كيفية التعامل مع المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يعبرون القناة الإنجليزية على نحو محفوف بالمخاطر من أوروبا.



جاء هذا الإعلان في اليوم الذي أظهرت فيه الأرقام الرسمية أن التضخم في المملكة المتحدة قد انخفض بشكل حاد إلى 2.3 بالمائة، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على خلفية الانخفاضات الكبيرة في الفواتير المحلية. (العربية)