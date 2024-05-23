صور جديدة لرفح قبل وبعد!

مع مضي إسرائيل في توسيع توغلها بمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، بدأت المدينة التي كانت قبل أسابيع قليلة مكتظة بالسكان والنازحين تفرغ من الخيم البيضاء التي انتصبت قبل أشهر، وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية للمدينة، اختفاء العديد من تلك الخيم، وفق ما أفادت رويترز.
كما بينت تلك المشاهد التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة "بلانيت لابز" الخاصة، في 19 أيار، كيف سوّى الجيش الإسرائيلي العديد من المباني بالأرض بين معبر كرم أبو سالم الحدودي ومعبر رفح، على الرغم من أن إسرائيل كانت أكدت سابقا أن توغلها البري في المدينة "عملية محدودة".
وكان ملف اجتياح رفح أثار حفيظة العديد من الدول الغربية والعربية في طليعتها مصر المحاذية لقطاع غزة، وصاعد التوتر بين واشنطن وتل أبيب بشكل غير مسبوق، ودفع الرئيس الأميركي قبل نحو أسبوعين إلى تعليق شحنة أسلحة كان من المقرر سابقا إرسالها إلى الجيش الإسرائيلي.