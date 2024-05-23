صور جديدة لرفح قبل وبعد!

مع مضي إسرائيل في توسيع توغلها بمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، بدأت المدينة التي كانت قبل أسابيع قليلة مكتظة بالسكان والنازحين تفرغ من الخيم البيضاء التي انتصبت قبل أشهر، وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية للمدينة، اختفاء العديد من تلك الخيم، وفق ما أفادت رويترز.

Rafah | Before and After. pic.twitter.com/xm6A0EKFzo — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 22, 2024 Advertisement

كما بينت تلك المشاهد التي التقطتها الأقمار الصناعية التابعة لشركة "بلانيت لابز" الخاصة، في 19 أيار، كيف سوّى الجيش الإسرائيلي العديد من المباني بالأرض بين معبر كرم أبو سالم الحدودي ومعبر رفح، على الرغم من أن إسرائيل كانت أكدت سابقا أن توغلها البري في المدينة "عملية محدودة".