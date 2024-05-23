خامنئي يطمئن حماس: مخبر سيواصل نهج رئيسي

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن القائم بأعمال الرئيس الإيراني محمد مخبر سيواصل سياسيات وتوجهات الرئيس السابق إبراهيم رئيسي تجاه فلسطين.

تأكيدت خامنئي جاءت خلال زيارة قام بها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، للتعزية بوفاة الرئيس الإيراني.

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وأضاف خامنئي خلال اللقاء: "في المستقبل قد تقع في القضية الفلسطينية أحداث لا يمكن تصديقها اليوم".



وأعلن المرشد الأعلى الإيراني عقب حادثة تحطم مروحية رئيسي أن نائب الرئيس محمد مخبر سيتولى مهام الرئيس وفقاً للمادة 131 من القانون.



من هو محمد مخبر؟



يبلغ محمد مخبر من العمر 68 عاما.

يحمل درجتي دكتوراه في القانون الدولي والإدارة.

ترأس لجنة تنفيذ أمر الإمام الخميني وهي مؤسسة حكومية مختصة بالشؤون الخيرية.

كان المدير التنفيذي ونائب الرئيس التنفيذي لشركة خوزستان للاتصالات.

أدرجه الاتحاد الأوروبي عام 2010 على قائمة العقوبات لصلته ببرنامج إيران الصاروخي.

أدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأميركية في كانون الثاني 2021.

في اب 2021 اختاره الرئيس إبراهيم رئيسي نائبا أول له.

ماذا حدث؟



تحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.

كان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

تشغل إيران مجموعة متنوعة من طائرات الهليكوبتر في البلاد، لكن العقوبات الدولية تجعل من الصعب الحصول على قطع غيار لها.

يعود تاريخ أسطولها الجوي العسكري إلى حد كبير إلى ما قبل ثورة عام 1979. (سكاي نيوز)