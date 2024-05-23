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عربي-دولي

في بث تلفزيوني... سيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 02:26
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التقط طاقم إخباري في مدينة ميلووكي الأمريكية أثناء تغطيته حادث إطلاق للنار جنوبي المدينة مشاهد لسيارة مسروقة تصطدم بشاحنة متوقفة، وفرار سائق السيارة.
والتقطت قناة WTMJ المحلية التابعة لشبكة NBC مقطع فيديو لحادث الاصطدام والفرار.
وفيه تظهر سيارة من نوع "تويوتا سيدان" تنحرف مبتعدة عن مركبة قادمة وتصطدم وجها لوجه بالشاحنة المركونة على جانب الطريق.
 
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وبعد ذلك يخرج السائق والراكب من سيارة، وبينما تمكن السائق من الهرب، ويبدو أنه يحاول تغطية وجهه بسترته، الراكب المصاب من السيارة واستلقى على الأرض.


وقالت شرطة ميلووكي في بيان إن الحادث الذي شمل "سيارة مسروقة جديدة" وقع حوالي الساعة السابعة مساء عند تقاطع شارع 14 الجنوبي وشارع ويست هالسي، مبينة أن رجلا يبلغ من العمر 57 عاما كان في الشاحنة نقل إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته.
أما راكب السيارة المسروقة، وهو شاب يبلغ من العمر 16 عاما، فقد نقل أيضا إلى المستشفى مصابا بجروح لا تهدد حياته، وتم القبض عليه على أن تتم إحالة التهم الجنائية إلى مكتب المدعي العام في مقاطعة ميلووكي. (RT)

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