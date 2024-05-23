الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من عناصره في قطاع غزة

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، عن مقتل 3 جنود خلال العملية العسكرية في قطاع غزة.

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وأفاد الجيش في بيان بأنه "بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي، ضربت القوات العديد من الأهداف الإرهابية، بما في ذلك موقع إطلاق مضاد للدبابات، ومجمع عسكري، ومواقع للقناصة".وأضاف: "حددت قوات الجيش مسلحا يطلق النار على القوات من مجمع عسكري قريب ووجهت طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي استهدفت المسلح وقضت عليه. وبعد ذلك بوقت قصير، تم التعرف على مسلح آخر وهو يفتح النار على قوات الجيش الإسرائيلي من نفس المجمع. ووجهت القوات طائرة مقاتلة ضربت المجمع وقضت عليه".وحسب موقع الجيش الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلاه منذ 7 تشرين الأول إلى 634. (روسيا اليوم)