بالفيديو: بدء مراسم تشييع عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية

بدأت مراسم تشييع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قتل في حادث تحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي مؤخرا.

وأقيمت صباح اليوم الخميس مراسم تشييع عبد اللهيان في مقر وزارة الخارجية بطهران ومراسم الوداع الرسمية في ميدان مشق بطهران.

وستجرى مراسم تشييعه في ضريح الشاه عبد العظيم الحسيني التاريخي بمدينة الري في الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي.

حضور پر شور مردم در مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ دوم بهروز قدیمی در زنجان pic.twitter.com/0PuPii4eoj — خبرگزاری ایرنا (@IRNA_1313) May 23, 2024 Advertisement



يذكر أن عبد اللهيان كان على متن المروحية التي تحطمت شمال غربي إيران يوم الأحد، وكان على متنها الرئيس رئيسي وعدد من كبار المسؤولين.

وتحطمت المروحية أثناء عودتها من أذربيجان، حيث كان رئيسي والوفد المرافق له بزيارة رسمية. (RT)