بعد اعتراف اكثر من دولة اوروبية بفلسطين.. ما هي التداعيات على العلاقات مع اسرائيل؟

كتب موقع "سكاي نيوز": حَمل اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، بدولة فلسطينية "مستقلة"، عددًا من التساؤلات بشأن تداعيات الخطوة على المسرح السياسي والدولي خاصة مع الانتقادات اللاذعة التي وجهتها الحكومة الإسرائيلية وتهديدها باتخاذ "إجراءات عقابية".
واستعرض 4 دبلوماسيين ومحللين سياسيين في حديثهم لموقع "سكاي نيوز عربية"، تبعات اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بفلسطين كدولة مستقلة، موضحين أن هناك عددًا من المزايا على رأسها مزيد من حشد الدعم الدولي للتضامن مع القضية الفلسطينية، ودعم جهود إقامة دولتها المستقلة بما يدفع دولًا أخرى للحاق بهذا الركب.
في حين قد يكون لهذه الخطوة انعكاسات سلبية جراء اعتزام إسرائيل المضي قدما في إجراءات تستهدف تضييق الخناق على المسؤولين الفلسطينيين، وربما تمتد لوقف تحويل أموال المقاصة الفلسطينية للنرويج، وفق المحللين.
ويدخل الاعتراف حيز التنفيذ في 28 أيار الجاري.
مواقف تاريخية.. وتداعيات
من القاهرة، يعتقد عضو المجلس المصري للشئون الخارجية السفير رخا أحمد حسن أن اعتراف إيرلندا وإسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية يأتي امتداداً لمواقفهم "التاريخية" تجاه القضية الفلسطينية.
ويقول حسن لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "مدريد احتضنت أول مؤتمر للسلام عام 1991، وتدرك أن تعطيل عملية السلام تقف ورائها تل أبيب، في حين ساهمت النرويج في التوصل إلى اتفاق أوسلو بين الفلسطينيين والإسرائيليين، في حين أن كفاح إيرلندا ضد الاستعمار ساهم في تأييدها حق الشعوب بتقرير مصيرها".
وحدد الدبلوماسي المصري تداعيات اعتراف الدول الثلاث على الصعيد الدولي في عدد من النقاط، قائلًا:
هذه الخطوة تُشجع دولًا أخرى للاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يؤدي لزيادة عدد هذه الدول، وبالتالي المضي قدمًا في الحصول على موافقة مجلس الأمن حال اقتناع الولايات المتحدة وبريطانيا بهذا القرار.
إسبانيا لها علاقات قوية ووثيقة بالدول اللاتينية، وسيكون لقرارها تأثير مهم على تلك الدول لدعم الدولة الفلسطينية.
الاعتراف الأخير يؤدي لمزيد من العزلة الدولية على إسرائيل والدول الراعية لها، وحشد مزيد من الدعم في المؤسسات الأممية والدولية لصالح قيام الدولة الفلسطينية والدفاع عن مصالحها.
في مرحلة ما بعد الحرب، قد يكون هناك تفكير في فرض عقوبات من هذه الدول على إسرائيل، حال تماديها في الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وإن لم تستجب للجهود الدولية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية.
حصار إسرائيل دولياً
من رام الله، وصف رئيس مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، اعتراف الدول الأوروبية الثلاث بأنه "مهم، وموقف تاريخي غير مسبوق".
وأشار عوض أن تبعاته من المنتظر أن تؤدي لاعترافات لاحقة في أوروبا بما يؤدي "لحصار إسرائيل ورفع الشرعية عنها ورسالة لها أن خيار السلام أفضل كثيرًا، إذ أن ضمان قيام دولة فلسطينية يعد ضمانة للاستقرار حتى الإسرائيليين أنفسهم".
كما أن هذه الاعتراف "رسالة قوية لواشنطن أن دعم تل أبيب وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية موقف خاطئ"، وفق رئيس مركز القدس للدراسات.
وأشار إلى أن "الموقف الأوروبي الأخير يعد انسجامًا مع القرارات الدولية والمبادرات الأوروبية والعربية، ورسالة كذلك أن نضال الفلسطينيين لم يذهب سدى".