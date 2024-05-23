على هامش تشييع رئيسي.. اجتماع لفصائل "المقاومة" لتحقيق النصر في غزة

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انعقد اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين وفصائل وأحزاب وحركات المقاومة، في طهران على هامش تشييع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، بحسب ما أفادت قناة الميادين.وضمّ الاجتماع قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الله في لبنان، وحركة أنصار الله في اليمن، كما شاركت المقاومة العراقية شاركت في اجتماع الفصائل مع قيادتي حرس الثورة وقوة القدس.وبحث الاجتماع الظروف السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة، ومستجدات طوفان الأقصى، كما ناقش دور جبهة المقاومة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 8 أشهر على قطاع غزة.وشدد الاجتماع على استمرار الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة، بمشاركة جميع فصائل المقاومة في المنطقة. (الميادين)