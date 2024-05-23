Advertisement

عربي-دولي

على هامش تشييع رئيسي.. اجتماع لفصائل "المقاومة" لتحقيق النصر في غزة

Lebanon 24
23-05-2024 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1203093-638520584575825451.jpeg
Doc-P-1203093-638520584575825451.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انعقد اجتماع بين المسؤولين الإيرانيين وفصائل وأحزاب وحركات المقاومة، في طهران على هامش تشييع الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، بحسب ما أفادت قناة الميادين.
Advertisement

وضمّ الاجتماع قائد حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي، وقائد قوة القدس العميد إسماعيل قاآني، وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحزب الله في لبنان، وحركة أنصار الله في اليمن، كما شاركت المقاومة العراقية شاركت في اجتماع الفصائل مع قيادتي حرس الثورة وقوة القدس.
وبحث الاجتماع الظروف السياسية والاجتماعية والعسكرية في غزة، ومستجدات طوفان الأقصى، كما ناقش دور جبهة المقاومة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ نحو 8 أشهر على قطاع غزة.

وشدد الاجتماع على استمرار الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل للمقاومة الفلسطينية في غزة، بمشاركة جميع فصائل المقاومة في المنطقة. (الميادين)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:23 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:36 | 2024-05-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:17 | 2024-05-23
05:06 | 2024-05-23
04:51 | 2024-05-23
04:50 | 2024-05-23
04:30 | 2024-05-23
04:22 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24