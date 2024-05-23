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هذا ما طلبه وزير الدفاع الأميركي من نظيره الإسرائيلي

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:04
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جددت الولايات المتحدة مطالباتها بفتح معبر رفح الذي يشكل باب أمل لآلاف الفلسطينيين الذين يعانون شحاً كبيراً في المساعدات الغذائية بالقطاع الفلسطيني المحاصر.

فقد حث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على إكمال المباحثات مع مصر لإعادة فتح معبر رفح الذي تسيطر عليه إسرائيل.
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تدفق المساعدات
وقال البنتاغون في بيان إن أوستن تحدث مع غالانت في اتصال هاتفي اليوم الخميس وحثه على استئناف تدفق المساعدات من معبر كرم أبو سالم.

كما دعا الوزير الأميركي نظيره الإسرائيلي إلى توفير ما وصفها بـ "آلية فعالة لفك الارتباط بين العمليات الإنسانية والعسكرية في غزة".

وأكد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات الإنسانية لغزة عبر جميع المعابر المتاحة.

على صعيد آخر، شدد على اعتراض واشنطن سعي المدعي العام للجنائية الدولية لإصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكانت قضية فتح المعبر وإدخال المساعدات شهدت خلال الأيام الماضية، جدالاً بين مصر وإسرائيل، لاسيما بعدما اتهمت الأخيرة الجانب المصري بغلق هذا المعبر الذي يشكل آخر شريان حياة إلى حد بعيد لمئات آلاف الفلسطينيين.

فيما أكد المندوب المصري في مجلس الأمن الدولي، أسامة عبد الخالق أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر جعلت من المستحيل استئناف العمل الإنساني.(سكاي نيوز)





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