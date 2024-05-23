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عربي-دولي

البرتغال تريد الاعتراف بفلسطين ولكن..

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:30
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أعربت السلطات البرتغالية عن رغبتها الاعتراف رسميا بدولة فلسطين، لكنها تريد تحقيق أقصى قدر من الإجماع وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول في اتخاذ القرار بين دول الاتحاد الأوروبي.

وتجري البرتغال مشاورات مع مختلف الدول من أجل تحقيق "أكبر قدر من التوافق"، وإشراك أكبر عدد ممكن من الدول في اتخاذ القرار، وفق ما نقلته وكالة Lusa البرتغالية مصدر في وزارة الخارجية البرتغالية.
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وبحسب المصدر، فإن حل هذه المشكلة هو "قضية حيوية"، وموقف حكومة البلاد من مسألة الاعتراف بفلسطين أعلنه في وقت سابق وزير الخارجية باولو رانجيل صراحة، وهو ما يتسق مع موقف وزير الخارجية السابق.

وكانت الحكومة النرويجية قد قالت، يوم أمس الأربعاء، إن النرويج ستعترف رسميا بدولة فلسطين، وسيدخل الاعتراف الرسمي حيز التنفيذ في 28 أيار. في اليوم نفسه أعلن رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أن بلاده ستعترف رسميا بدولة فلسطين، وكذلك قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن حكومة بلاده ستعترف رسميا بالدولة الفلسطينية الثلاثاء المقبل 28 أيار.

وحتى الآن، تم الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 9 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فيما اتخذت 8 دول أخرى هذه الخطوة في عام 1988، قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي (بلغاريا وقبرص والتشيك وهنغاريا ومالطا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا)، واتخذت نفس القرار السويد عام 2014. (روسيا اليوم)
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