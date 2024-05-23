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ذكرت صحيفة "The Hill" الأميركية أنه "يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن يسير على خطى جيمس بوكانان. وسعى الأخير، وهو الرئيس الخامس عشر للبلاد، والذي يعتبر على نطاق واسع الأسوأ في التاريخ، إلى تهدئة الجميع، لكنه في النهاية لم يتمكن من إرضاء أحد. وفي ظل حكمه، انجرفت الأمة بشكل أقرب إلى الانفصال والحرب الأهلية. وبعد مرور أكثر من قرن ونصف القرن، يتحول العالم إلى حرب عالمية أيديولوجية ثالثة، وتقوم روسيا والصين ووكلاؤهما بمهاجمة المصالح الأميركية بنشاط. ومع ذلك، تظل استراتيجية الأمن القومي لبايدن متجذرة في محاربة "شيء أقل من صراعين رئيسيين متزامنين أو متداخلين"، وفقًا لتقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس في كانون الثاني بعنوان "تنافس القوى العظمى: الآثار المترتبة على الدفاع".وبحسب الصحيفة، "يشير التقرير إلى أنه في عام 2018، واجهت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قرارًا من عهد سلفه باراك أوباما يتمثل في "بناء قوة لا تتوافق مع متطلبات صراعين إقليميين مع دول مارقة، ولكن حول متطلبات الفوز في صراع شديد الحدة مع منافس واحد من الدرجة الأولى. ولكن في الواقع، تواجه الولايات المتحدة ثلاث حروب: الحرب في أوكرانيا، والحرب في الشرق الأوسط، والحرب الوشيكة بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي".وتابعت الصحيفة، "يرفض بايدن، الذي يبدو أنه وقع في قبضة حسابات التفاضل والتكامل الانتخابية في تشرين الثاني، حتى الاعتراف بأننا نخوض بالفعل حرباً عالمية ثالثة، ناهيك عن اتخاذ التدابير اللازمة للفوز بها. ونتيجة لذلك، فإن القدرة العسكرية للولايات المتحدة، وقدراتها على إنتاج الأسلحة والذخائر، وقدرتها على التعامل مع الحرب السيبرانية والمعلومات المضللة الصادرة عن موسكو وبكين، كلها غير متاحة بشكل مؤسف كما وتتطلب علاجا فوريا".وأضافت الصحيفة، "لم يقدم بايدن سوى الحد الأدنى في أوكرانيا ومنطقة المحيط الهادئ والهندي والشرق الأوسط، فالدفاع عن حلفاء الولايات المتحدة ليس كافيًا. لا ينبغي أن يكون "الدفاع" هو الشعار السائد اليوم في البيت الأبيض في عهد بايدن، بل "الفوز".إن الفوز في هذه الحرب الأيديولوجية العالمية المتزايدة الحركية هو طريقنا الوحيد للمضي قدمًا إذا أردنا أن تسود الديمقراطية الليبرالية على الرؤية المشتركة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ لما يسمى بعالم متعدد الأقطاب، تهيمن عليه روسيا والصين عسكريًا واقتصاديًا وترتكز عليه مجموعة البريكس".وبحسب الصحيفة، "يجب أن تنتهي أيضًا مخاوف بايدن من التصعيد. وكما يتضح من أحداث 7 تشرين الأول، وباخموت وأفدييفكا، وهجمات إيران في 13 نيسان على إسرائيل، والآن المعركة في منطقة خاركيف، فإن المخاوف من التصعيد لم تؤد إلا إلى ملء الفراغات من قبل أعداء أمتنا، وأعداء حلفائنا في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط. ببساطة، كلما دعا جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، إلى وقف التصعيد، كلما استخدم أعداؤنا تلك النوافذ للتصعيد. في الموضوع الإسرائيلي، كان بايدن في البداية مؤيدا بقوة لحق تل أبيب في وضع حد لحماس باعتبارها تهديدا عسكريا لإسرائيل. وفي أعقاب الاحتجاجات الفلسطينية المناهضة لإسرائيل في الجامعات الأميركية في كل أنحاء البلاد، وخاصة في مدينة نيويورك، تبدد تصميم بايدن، وسرعان ما وجدت حكومة الوحدة الائتلافية في إسرائيل، التي تخوض حرباً وجودية مع حماس وحزب الله وإيران، نفسها تحت نيران صديقة مصدرها واشنطن".وتابعت الصحيفة، " أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة من قبل نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت. لقد خسر بايدن المؤامرة، أو ربما لم يعد قادراً على فهمها. وتعمل روسيا والصين على تدمير النظام العالمي الذي نشأ في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية والمؤسسات التي كانت تحميه ذات يوم، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والآن، بشكل غير مباشر، المحكمة الجنائية الدولية. بدلاً من حشد الأمة للقتال والفوز بهذا الهجوم العالمي المنسق على الحرية، يضحي بايدن وساسته بالأمن القومي الأميركي في محاولة للفوز في انتخابات تشرين الثاني".