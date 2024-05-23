أول سياسي يتم دفنه هناك.. ضريح رئيسي في أقدس مكان بإيران (فيديو)

✅ جثمان #الرييس_الإيراني الشهـ..ـيد إبراهيم رئيسي يصل مدينة #مشهد المقدسة ليوارى الثرى في حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام#ايران#ابراهيم_رئيسي #خادم_الرضا pic.twitter.com/xQ87Etgoo2
— أبومهدي🇮🇷🇮🇶 (@mh313de73A) May 23, 2024
✅ جثمان #الرييس_الإيراني الشهـ..ـيد إبراهيم رئيسي يصل مدينة #مشهد المقدسة ليوارى الثرى في حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام#ايران#ابراهيم_رئيسي #خادم_الرضا pic.twitter.com/xQ87Etgoo2
وصول جثمان الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي رضوان الله عليه إلى مشهد حيث يوراى جثمانه في الثرى
في جوار الأمام علي الرضا سلام الله عليه ،
طبتم وطابت الأرض ألذي دفنتم فيها سيدي #الشهيد_السيد_رئيسي 💔 pic.twitter.com/q3yDOwBZkv
— majid ahmad (@majid_909086) May 23, 2024
وصول جثمان الشهيد الرئيس إبراهيم رئيسي رضوان الله عليه إلى مشهد حيث يوراى جثمانه في الثرى
في جوار الأمام علي الرضا سلام الله عليه ،
طبتم وطابت الأرض ألذي دفنتم فيها سيدي #الشهيد_السيد_رئيسي 💔 pic.twitter.com/q3yDOwBZkv