أول سياسي يتم دفنه هناك.. ضريح رئيسي في أقدس مكان بإيران (فيديو)

دفن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توفي بحادث تحطم مروحية مؤخرا مع عدد من رفاقه بمن فيهم وزير الخارجية أمير عبداللهيان، في ضريح الإمام الرضا في مشهد.



وصباح اليوم الخميس، تجمع آلاف المشيعين على طول الشارع الرئيسي في مدينة بيرجند، مسقط رأس رئيسي في مقاطعة خراسان جنوبي إيران على الحدود الأفغانية.

✅ جثمان #الرييس_الإيراني الشهـ..ـيد إبراهيم رئيسي يصل مدينة #مشهد المقدسة ليوارى الثرى في حرم الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام#ايران#ابراهيم_رئيسي #خادم‌_الرضا pic.twitter.com/xQ87Etgoo2 — أبومهدي🇮🇷🇮🇶 (@mh313de73A) May 23, 2024 Advertisement



وحملت شاحنة نعشه وتوافد المشيعون للمسه وإلقاء الأوشحة عليه لتحفظ ذكراه.



ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران. (روسيا اليوم) وحملت شاحنة نعشه وتوافد المشيعون للمسه وإلقاء الأوشحة عليه لتحفظ ذكراه.ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران. (روسيا اليوم)