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عربي-دولي

أول سياسي يتم دفنه هناك.. ضريح رئيسي في أقدس مكان بإيران (فيديو)

Lebanon 24
23-05-2024 | 04:50
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دفن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي توفي بحادث تحطم مروحية مؤخرا مع عدد من رفاقه بمن فيهم وزير الخارجية أمير عبداللهيان، في ضريح الإمام الرضا في مشهد.

وصباح اليوم الخميس، تجمع آلاف المشيعين على طول الشارع الرئيسي في مدينة بيرجند، مسقط رأس رئيسي في مقاطعة خراسان جنوبي إيران على الحدود الأفغانية.
 
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وحملت شاحنة نعشه وتوافد المشيعون للمسه وإلقاء الأوشحة عليه لتحفظ ذكراه.

ورئيسي أول سياسي بارز في البلاد يتم دفنه في الضريح الذي يعتبر أقدس موقع للمسلمين الشيعة في إيران. (روسيا اليوم)
 
 
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