اقتصاد الإمارات‭ ‬ينمو 4.3 بالمئة

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نما اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، وذلك في ظل تفوق للنمو الاقتصادي غير النفطي بشكل كبير.ووفقا لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات بنسبة 6.7 بالمئة في الفترة ذاتها.وكانت قطاعات الخدمات المالية والتأمين والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات من بين القطاعات الأكثر نموا، بحسب رويترز.كما كثفت الدولة الخليجية استثماراتها في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.وسرعت دولة الإمارات خططها لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبي، إذ يمثل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الآن أكثر من 70 بالمئة من إجمالي المساهمة في النمو. (سكاي نيوز)