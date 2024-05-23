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عربي-دولي

الهجوم الإسرائيلي على رفح... هذا موعد صدور حكم "العدل الدولية"

Lebanon 24
23-05-2024 | 06:01
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قالت محكمة العدل الدولية اليوم إنها ستصدر حكمها يوم الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح في قطاع غزة، بحسب وكالة"رويترز".
وفي جلسات الاستماع التي عقدت الأسبوع الماضي، طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى رفح على وجه الخصوص، من أجل التأكيد على بقاء الشعب الفلسطيني.
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وطلب هذا الإجراء الطارئ هو جزء من قضية أكبر رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.

ونددت إسرائيل باتهامات جنوب أفريقيا بأنها "تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948"، قائلة: "إن القضية تستهزئ بجريمة الإبادة الجماعية". 

ورفضت المحكمة من قبل طلب إسرائيل إسقاط القضية وأمرتها بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
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