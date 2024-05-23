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عربي-دولي

إبنة قاسم سليماني وضعت هديّة مع جثة عبد اللهيان.. ما هي؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 06:10
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فيما تقاطر المشيعون لدفن جثمان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب العاصمة طهران، اليوم الخميس، أطل اسم زينب سليماني.

فقد ظهرت ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أميركية في مطار بغداد قبل 4 سنوات، وهي تقدم هدية لذوي عبد اللهيان، من أجل دفنها معه.
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أما الهدية فما كانت إلا عبارة عن خاتم والدها.

وتداول العديد من الإيرانيين الفيديو، مؤكدين أنه دليل على العلاقة الوثيقة التي كانت تجمع بين الرجلين.

ومعروف عن عبد اللهيان الذي تولى منصب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والإفريقية عام 2011، قبل أن يُعيّن على رأس الوزارة عام 2021 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أنه كان مقرباً جداً من الحرس الثوري، حتى إن أحد المشرعين الإيرانيين وصفه بأنه "قاسم سليماني آخر في مجال الدبلوماسية"، بعد تشكيل الحكومة الجديدة عام 2021، حسبما نقلت مجلة "فورين بوليسي".

لا بل وصف نفسه ذات مرة، بـ"جندي سليماني"، كاشفا أنه في كل مرة يذهب إلى دولة ما كمبعوث دبلوماسي وتفاوضي، يتشاور أولاً مع سليماني للحصول على التوجيه اللازم، وفق المجلة المذكورة.

كما أشار الوزير الراحل في تصريحات سابقة إلى أنه منذ بداية سيرته المهنية، عمل بشكل وثيق مع قائد فيلق القدس، وكان حاضراً خلال المفاوضات المباشرة عام 2007 مع الأميركيين في العراق. (العربية)
 
 
خاتم قاسم سليماني
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