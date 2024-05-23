27
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
30
o
جبيل
27
o
صيدا
29
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
30
o
بعلبك
28
o
بشري
29
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إبنة قاسم سليماني وضعت هديّة مع جثة عبد اللهيان.. ما هي؟
Lebanon 24
23-05-2024
|
06:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
فيما تقاطر المشيعون لدفن جثمان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، في مرقد الشاه عبد العظيم الحسني في بلدة شهر الري جنوب العاصمة طهران، اليوم الخميس، أطل اسم زينب سليماني.
فقد ظهرت ابنة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري، قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أميركية في مطار بغداد قبل 4 سنوات، وهي تقدم هدية لذوي عبد اللهيان، من أجل دفنها معه.
Advertisement
أما الهدية فما كانت إلا عبارة عن خاتم والدها.
وتداول العديد من الإيرانيين الفيديو، مؤكدين أنه دليل على العلاقة الوثيقة التي كانت تجمع بين الرجلين.
ومعروف عن عبد اللهيان الذي تولى منصب نائب وزير الخارجية المكلف بالشؤون العربية والإفريقية عام 2011، قبل أن يُعيّن على رأس الوزارة عام 2021 في عهد الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، أنه كان مقرباً جداً من الحرس الثوري، حتى إن أحد المشرعين الإيرانيين وصفه بأنه "قاسم سليماني آخر في مجال الدبلوماسية"، بعد تشكيل الحكومة الجديدة عام 2021، حسبما نقلت مجلة "فورين بوليسي".
لا بل وصف نفسه ذات مرة، بـ"جندي سليماني"، كاشفا أنه في كل مرة يذهب إلى دولة ما كمبعوث دبلوماسي وتفاوضي، يتشاور أولاً مع سليماني للحصول على التوجيه اللازم، وفق المجلة المذكورة.
كما أشار الوزير الراحل في تصريحات سابقة إلى أنه منذ بداية سيرته المهنية، عمل بشكل وثيق مع قائد فيلق القدس، وكان حاضراً خلال المفاوضات المباشرة عام 2007 مع الأميركيين في العراق. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"سقطنا في الوادي".. مرافق الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل مهمّة عن اللحظات الأخيرة هذا ما قاله
Lebanon 24
"سقطنا في الوادي".. مرافق الرئيس الإيراني يكشف تفاصيل مهمّة عن اللحظات الأخيرة هذا ما قاله
09:00 | 2024-05-22
22/05/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل من جديد: "يمكن زوّج نفسي بنفسي قريباً" (فيديو)
Lebanon 24
باميلا الكيك تُثير الجدل من جديد: "يمكن زوّج نفسي بنفسي قريباً" (فيديو)
08:34 | 2024-05-22
22/05/2024 08:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
Lebanon 24
شهيد وعدد من الجرحى.. غارة اسرائيلية تستهدف سيارة في النبطية (صور وفيديو)
00:50 | 2024-05-23
23/05/2024 12:50:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إكتشفوا "عدد المسلحين" في لبنان.. الرقم هائل!
Lebanon 24
إكتشفوا "عدد المسلحين" في لبنان.. الرقم هائل!
14:39 | 2024-05-22
22/05/2024 02:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده "حزب الله" بعد وفاة رئيسي.. تقريرٌ اسرائيلي يتحدّث
Lebanon 24
هذا ما قد يشهده "حزب الله" بعد وفاة رئيسي.. تقريرٌ اسرائيلي يتحدّث
13:00 | 2024-05-22
22/05/2024 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
07:30 | 2024-05-23
في 12 ثانية فقط... شقيقان سرقا عملات مشفرة بقيمة 25 مليون دولار
07:00 | 2024-05-23
بايدن يخسر "الحرب العالمية الثالثة".. تقرير لـ"The Hill" يكشف
06:36 | 2024-05-23
فيديو يُظهر لحظة إغتيال إسرائيل لمحمد فران.. وهذا ما قالته عن دوره في "الحزب"
06:27 | 2024-05-23
بالفيديو... شاهدوا صواريخ "حزب الله" في سماء إسرائيل
06:04 | 2024-05-23
اقتصاد الإمارات ينمو 4.3 بالمئة
06:01 | 2024-05-23
الهجوم الإسرائيلي على رفح... هذا موعد صدور حكم "العدل الدولية"
فيديو
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
Lebanon 24
بالفيديو.. هذه مواصفات حاسب Lenovo الجديد
04:00 | 2024-05-18
23/05/2024 14:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
Lebanon 24
شركة "سوني" تكشف عن أقوى هواتفها.. هذا ما يميزه (فيديو)
01:00 | 2024-05-18
23/05/2024 14:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
Lebanon 24
لهذا السبب أثار إعلان آيباد برو الجديد الجدل (فيديو)
04:00 | 2024-05-11
23/05/2024 14:45:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24