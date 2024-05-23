Advertisement

إقتصاد

بعد الإعلان عن إصابات بفيروس "H5N1"... ماذا شهدت شركات الأدويّة؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1203187-638520714351798531.jpg
Doc-P-1203187-638520714351798531.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ أسهم الشركات العالمية المصنعة للقاحات، بما في ذلك أسهم شركتي "موديرنا" و"بيونتيك" ارتفعت بشكل حاد، بعد أن أبلغت أستراليا عن أول حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5N1 واكتشفت الولايات المتحدة الحالة الثالثة، مما زاد المخاوف من انتقال العدوى على نطاق أوسع.
Advertisement

وأبلغت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية، عن حالة إصابة بأنفلونزا الطيور لدى طفل أثناء رحلة إلى الهند، وقد تعافى منذ ذلك الحين بشكل كامل.

وأكدت السلطات الصحية في ولاية ميشيغان الأميركية أيضا أنها رصدت حالة إصابة بأنفلونزا الطيور لدى عامل في أحدى المزارع بالولاية.

وتنتشر أنفلونزا الطيور على نطاق واسع بين قطعان الماشية الأميركية، حيث تم اكتشافها في تسع ولايات خلال تفشي المرض الحالي.

وبحالتين بشريتين جديدتين، يصل إجمالي عدد حالات الإصابة بأنفلونزا الطيور البشرية التي تم اكتشافها حتى الآن هذا العام إلى ثمانية في جميع أنحاء العالم، لكنهما تزيدان من المخاوف بين مسؤولي الصحة المتأهبين بشأن انتشار فيروس آخر إلى البشر، بعد عام واحد فقط من النهاية الرسمية لفيروس كوفيد-19 الوباء.

وارتفعت أسهم شركة CureVac ومقرها ألمانيا، والتي أعلنت عن تجربة لقاح H5N1 في مرحلة مبكرة بالتعاون مع GSK الشهر الماضي، بنسبة 18.8 بالمئة إلى 3.91 دولار.

وارتفع سهم شركة موديرنا بنسبة 13.7 بالمئة إلى 163.33 دولارا، بعد أن زاد بنحو 50 بالمئة في الشهر الماضي.

وقالت موديرنا إنها تجري مناقشات مع الحكومة الأميركية بشأن تطوير مرشحها للأنفلونزا الوبائية من خلال التجارب السريرية بعد الانتهاء من تجربة منتصف المرحلة باستخدام تكنولوجيا لقاح mRNA لاستهداف عائلة فيروسات الأنفلونزا H5، والتي تعد سلالة H5N1 منها جزء.

وأغلق سهم "بيونتيك" ومقره ألمانيا مرتفعا بنسبة 11 بالمئة عند 102.30 دولار.

وارتفع سهم نوفافاكس، التي تجري اختبارات ما قبل السريرية على لقاحات تستهدف ثلاث سلالات مختلفة من فيروس H5N1، بنسبة 5.3 بالمئة إلى 15.70 دولار.

وفي بيان معد، قالت نوفافاكس لصحيفة فايننشال تايمز إن منصة اللقاحات الخاصة بها "يمكن أن تكون مصدرا جذابا من منظور الاستعداد للوباء لأن لقاحات أنفلونزا الطيور المتاحة حاليا تنتج استجابة مناعية محدودة". (سكاي نيوز)

إقتصاد

صحة

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:38 | 2024-05-23
11:38 | 2024-05-23
11:16 | 2024-05-23
11:10 | 2024-05-23
11:09 | 2024-05-23
10:51 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24