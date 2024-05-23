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إقتصاد
في 12 ثانية فقط... شقيقان سرقا عملات مشفرة بقيمة 25 مليون دولار
Lebanon 24
23-05-2024
|
07:30
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اتُهم الأخوان أنطون بيير بوينو، وجيمس بيير بوينو، بسرقة 25 مليون دولار من العملات المشفرة في 12 ثانية.
وقالت وزارة العدل الأميركية إن السرقة المزعومة هي الأولى من نوعها.
وبحسب ممثلي الادعاء فإن الشقيقين اللذين ورد أنهما تلقيا تعليمهما في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا "MIT"، نفذا العملية في نيسان 2023.
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وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو: "سرق الأخوان بيير بوينو 25 مليون دولار من عملة الإيثريوم المشفرة من خلال مخطط متطور من الناحية التكنولوجية استغرق أشهراً لإعداده ونفذاه في ثوانٍ".
وأضافت أن عملاء من دائرة الإيرادات الداخلية "IRS" لعبوا دوراً رئيسياً في كشف "مخطط الاحتيال وغسيل الأموال الأول من نوعه".
ويزعم المدعون أن الاثنين استخدما مهارات متخصصة للغاية تعلماها في "واحدة من أعرق الجامعات في العالم" لاستغلال عملية إيثريوم للتحقق من صحة المعاملات.
ودرس الأخوان الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، وفقاً للائحة الاتهامات، وكلاهما التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وفقاً لتقارير إخبارية. (العربية)
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