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عربي-دولي
البابا فرنسيس يوافق على إعلان قداسة الطوباوي كارلو أكوتيس
Lebanon 24
23-05-2024
|
08:02
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وافق البابا فرنسيس اليوم الخميس على مراسيم إعلان قداسة الطوباوي كارلو أكوتيس.
وأكوتيس، الذي توفي جراء إصابته بسرطان الدم عام 2006 عن عمر يناهز 15 عامًا، كان معروفًا بشكل غير رسمي باسم "مؤثر الله" واستخدم مهاراته في الكمبيوتر لنشر العقيدة الكاثوليكية عبر الإنترنت.
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وتم تطويب أكوتيس في عام 2020 بعد أن نسبت إليه معجزة واحدة. وذكرت وكالة رويترز أن البابا فرنسيس اتخذ قرار نسب المعجزة الثانية خلال اجتماع مع عميد دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان الكاردينال مارسيلو سيميرارو.
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