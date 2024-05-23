Advertisement

عربي-دولي

البابا فرنسيس يوافق على إعلان قداسة الطوباوي كارلو أكوتيس

Lebanon 24
23-05-2024 | 08:02
A-
A+
Doc-P-1203200-638520737766516935.jpg
Doc-P-1203200-638520737766516935.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق البابا فرنسيس اليوم الخميس على مراسيم إعلان قداسة الطوباوي كارلو أكوتيس.
 
وأكوتيس، الذي توفي جراء إصابته بسرطان الدم عام 2006 عن عمر يناهز 15 عامًا، كان معروفًا بشكل غير رسمي باسم "مؤثر الله" واستخدم مهاراته في الكمبيوتر لنشر العقيدة الكاثوليكية عبر الإنترنت.
Advertisement
 
وتم تطويب أكوتيس في عام 2020 بعد أن نسبت إليه معجزة واحدة. وذكرت وكالة رويترز أن البابا فرنسيس اتخذ قرار نسب المعجزة الثانية خلال اجتماع مع عميد دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان الكاردينال مارسيلو سيميرارو.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:43 | 2024-05-23
09:36 | 2024-05-23
09:21 | 2024-05-23
09:08 | 2024-05-23
09:00 | 2024-05-23
08:53 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24