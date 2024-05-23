جثمان رئيسي وصل إلى مشهد ليوارى الثرى في مسقط رأسه

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وصل جثمان الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد، حيث يوارى الثرى في مسقط رأسه، عقب مراسم تشييع استمرت يومين وحضرها الآلاف.وسيدفن في مرقد الإمام الرضا أحد أئمة الشيعة في شمال شرق المدينة التي ولد فيها الرئيس المحافظ الراحل.ونصبت صور كبيرة لرئيسي ورفعت أعلام سوداء إضافة إلى رموز شيعية في شوارع ثاني أكبر مدن إيران، خصوصا حول ضريح الإمام الرضا.كما شاركت حشود ضخمة في موكب الجنازة. (العربية)