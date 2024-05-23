بوتين يقدم هدية فاخرة ومميزة لملك البحرين

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين أهدى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الذي يزور روسيا اليوم سيارة "آوروس" الروسية الرئاسية الفاخرة.

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وأشار أوشاكوف إلى أن الرئيس الروسي قدم النموذج الطويل من ليموزين "آوروس" هدية لملك البحرين.وفي وقت سابق اليوم عقد الزعيمان اجتماعا بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتم توقيع الجانبين على مجموعة من الوثائق والاتفاقات لتوسيع التعاون بين البلدين. (روسيا اليوم)