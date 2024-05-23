"خطر قاتل"... تقريرٌ يدقّ ناقوس الخطر: 300 طائرة قد تنفجر في الجوّ

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" نقلا عن تحذير إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أن حوالي 300 طائرة من طراز "بوينغ 777" قد تنفجر في الجوّ بسبب خلل بالأسلاك الكهربائية قرب خزانات الوقود.



وأشارت الصحيفة، في تقرير، إلى أنه تم اكتشاف في وقت سابق من هذا العام عيب قاتل في أسطول آخر من طائرات "بوينغ".

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وتشمل المشكلة عطلا كهربائيا في طراز "بوينغ 777" الذي يُمكن أن يتسبب في اشتعال النيران في خزانات الوقود الموجودة على أجنحة الطائرات وانفجارها.



وبحسب ما نقلته الصحيفة عن إشعار إدارة الطيران الفيدرالية فإن الخلل موجود في 300 طائرة "بوينغ" التي معرضة للخطر بسبب الخلل، بما في ذلك طائرات تستخدمها شركتي "يونايتد" و"أميركان إيرلاينز".



وتقدر إدارة الطيران الفيدرالية أن إصلاح الخلل في كافة طائرات "بوينغ 777" البالغ عددها 292 طائرة سيكلف أكثر من 698 ألف دولار، فيما تقدر القيمة السوقية للشركة الأميركية بمليارات الدولارات.



وأصدرت الإدارة الأميركية تحذيرا في آذار الماضي وطلبت ردا من شركة "بوينغ" بحلول 9 أيار 2024، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الشركة قد فعلت ذلك.



وفي الآونة الأخيرة، كثرت التقارير عن مشاكل فنية في طائرات "بوينغ"، بما في ذلك عطل في طائرة الرئيس البولندي وانخفاض الضغط في مقصورة طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" التابعة لشركة "ألاسكا" الجوية.



وفي مطلع شهر ايار الجاري، أطلقت إدارة الطيران الأميركية تحقيقا جديدا ضد شركة "بوينغ" بعد أن قام موظفو الشركة بتزوير بيانات التفقد في طائرة "بوينغ 787 دريملاينر". (روسيا اليوم)