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إقتصاد

بفضل الذكاء الاصطناعي.. شركة طيران تدير 13 ألف رحلة جوية أسبوعياً

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:21
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قالت شركة "إيزي جيت" البريطانية للطيران إن مركز التحكم الجديد بالشركة يسمح لفرق العمليات لديها بإدارة الرحلات الجوية بشكل أفضل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" عن الشركة قولها، إن العاملين في مركز التحكم المتكامل بالقرب من مطار لوتون بمقاطعة بيدفوردشير في شرق لندن، يمكنهم الوصول إلى برنامج "جيت ستريم" للذكاء الاصطناعي التوليدي.
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وقالت إيزي جيت إن هذا يساعدهم على حل المشكلات التي يواجهها الطيارون والأطقم الأرضية بسرعة أكبر.
ويعمل أكثر من 250 موظفاً في مركز التحكم، لإدارة برنامج "إيزي جيت" .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إيزي جيت، يوهان لوندغرين: "نحن سعداء حقاً بأن يكون مركز التحكم الجديد بالشركة جاهزا للعمل في الوقت المناسب لموسم الصيف، مما يوفر لفريقنا التشغيلي منشأة حديثة ومخصصة لإدارة نحو 13 ألف رحلة جوية أسبوعياً".
وأضاف لوندغرين "رغم أنه لا يمكنك رؤية التكنولوجيا دائماً، فإنها تعمل بفاعلية بالفعل في الجو وعلى الأرض لمساعدتنا على التنبؤ بدقة بما نحتاج إليه من طعام وشراب لطرق معينة مع خفض هدر الطعام إلى الحد الأدنى، والمساعدة في اتخاذ قرارات الصيانة التنبؤية ومساعدتنا للتأكد من أن لدينا الطائرات المناسبة على الطرق الصحيحة لتلبية الطلب على أفضل وجه. (الامارات 24)

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