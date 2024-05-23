من دولة عربيّة... إطلاق صاروخ "كروز" على ميناء حيفا في إسرائيل

أعلنت فصائل عراقية اليوم الخميس، عن استهداف ميناء حيفا.



وذكرت الفصائل في بيان عبر "تليغرام"، أنها نفذت الهجوم نصرة لغزّة ورداً على "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل، وأضافت أن الهجوم ضرب "أهدافا حيوية" في ميناء حيفا وقد تمّ بصاروخ كروز. (العربية)

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