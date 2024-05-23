Advertisement

عربي-دولي

من دولة عربيّة... إطلاق صاروخ "كروز" على ميناء حيفا في إسرائيل

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:36
A-
A+
Doc-P-1203229-638520791745436916.jpg
Doc-P-1203229-638520791745436916.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت فصائل عراقية اليوم الخميس، عن استهداف ميناء حيفا.

وذكرت الفصائل في بيان عبر "تليغرام"، أنها نفذت الهجوم نصرة لغزّة ورداً على "المجازر" التي ترتكبها إسرائيل، وأضافت أن الهجوم ضرب "أهدافا حيوية" في ميناء حيفا وقد تمّ بصاروخ كروز. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فصائل عراقية مسلحة تقول إنها استهدفت ميناء حيفا في إسرائيل بصاروخ كروز (العربية)
lebanon 24
23/05/2024 18:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا النفطي بطائرتين مسيرتين، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء
lebanon 24
23/05/2024 18:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن استهداف ميناء حيفا النفطي
lebanon 24
23/05/2024 18:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا الميناء الأميركي يُشكّل خطراً على دولة عربية قريبة من غزة؟
lebanon 24
23/05/2024 18:52:11 Lebanon 24 Lebanon 24

ميناء

حيفا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:38 | 2024-05-23
11:38 | 2024-05-23
11:16 | 2024-05-23
11:10 | 2024-05-23
11:09 | 2024-05-23
10:51 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24