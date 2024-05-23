غالانت: الجيش الإسرائيلي سيصل إلى أهدافه ويوجه ضربة قوية للغاية لحماس

بعد جولة على ساحل قطاع غزة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نشر قوات إضافية في رفح بينما تعمل على "تهيئة الظروف لعودة الرهائن".



وأضاف من على متن زورق دورية من طراز "دفورا" اليوم الخميس، أن الجيش يعزز قواته على الأرض، والجو، وسيصل إلى أهدافه وتوجيه ضربة قوية للغاية لحماس، وحرمانها من قدراتها العسكرية، و خلق الشروط اللازمة لإعادة الرهائن إلى منازلهم"، بحسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".

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