Advertisement

عربي-دولي

غالانت: الجيش الإسرائيلي سيصل إلى أهدافه ويوجه ضربة قوية للغاية لحماس

Lebanon 24
23-05-2024 | 09:43
A-
A+
Doc-P-1203231-638520794975925762.png
Doc-P-1203231-638520794975925762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد جولة على ساحل قطاع غزة، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت نشر قوات إضافية في رفح بينما تعمل على "تهيئة الظروف لعودة الرهائن".

وأضاف من على متن زورق دورية من طراز "دفورا" اليوم الخميس، أن الجيش يعزز قواته على الأرض، والجو، وسيصل إلى أهدافه وتوجيه ضربة قوية للغاية لحماس، وحرمانها من قدراتها العسكرية، و خلق الشروط اللازمة لإعادة الرهائن إلى منازلهم"، بحسب ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:38 | 2024-05-23
11:38 | 2024-05-23
11:16 | 2024-05-23
11:10 | 2024-05-23
11:09 | 2024-05-23
10:51 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24