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عربي-دولي

"القسام" تكشف عن هويّة أسير إسرائيلي لديها رتبته مهمّة جدّاً... هذه هويّته

Lebanon 24
23-05-2024 | 10:20
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أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية أساف حمامي تمّ أسره في 7 تشرين الأوّل، في عملية "طوفان الأقصى".
 
ونشرت "القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي، مؤكدة أنه "تم أسره في 7 تشرين الاول الماضي.
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وأوضحت "القسام" أن اللواء حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله.

ووجهت سؤالا باللغتين الإنكليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن؟".

وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".
 
 
وكانت إسرائيل أعلنت أنّ حمامي قُتِلَ في 7 تشرين الأوّل الماضي، خلال الهجوم الذي نفذته "حماس".
 
 
عساف حمامي

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