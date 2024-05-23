"القسام" تكشف عن هويّة أسير إسرائيلي لديها رتبته مهمّة جدّاً... هذه هويّته

أكدت كتائب "القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الخميس، أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة الإسرائيلية أساف حمامي تمّ أسره في 7 تشرين الأوّل، في عملية "طوفان الأقصى".



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وأوضحت "القسام" أن اللواء حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله.



ووجهت سؤالا باللغتين الإنكليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن؟". ونشرت "القسام" في مقطع فيديو صورا لقائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أساف حمامي، مؤكدة أنه "تم أسره في 7 تشرين الاول الماضي.وأوضحت "القسام" أن اللواء حمامي تعرض للإصابة أثناء اعتقاله.ووجهت سؤالا باللغتين الإنكليزية والعبرية جاء فيه: "ما هو مصيره الآن؟".



وأضافت: "قيادة تترك قادة جيشها في الأسر!!".

وكانت إسرائيل أعلنت أنّ حمامي قُتِلَ في 7 تشرين الأوّل الماضي، خلال الهجوم الذي نفذته "حماس".