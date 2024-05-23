الحوثي: إحدى عملياتنا هذا الأسبوع استهدفت البحر المتوسط

Advertisement

قال زعيم جماعة الحوثي اليمنية عبد الملك الحوثي، إن إحدى عملياتنا هذا الأسبوع استهدفت البحر المتوسط.وأضاف الحوثي في خطابه الأسبوعي: "نفذنا 8 عمليات بـ15 صاروخا ومسيّرة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي".وتابع: "عدد السفن المستهدفة حتى الآن بلغت 119 سفينة، وخلال هذا الأسبوع تم إسقاط طائرتين أميركيتين من طراز 9MQ في أجواء محافظتي مأرب والبيضاء".وقال الحوثي: "طائرة MQ9 من أهم طائرات الاستطلاع الأميركية، وإسقاطها يعتبر إنجازا مهما للدفاع الجوي".وأضاف أن "العمليات المباشرة من الأراضي اليمنية سيكون لها تأثير، التأثيرات الاقتصادية على أميركا وبريطانيا مستمرة بارتفاع الأسعار وتكاليف الشحن، لأن أكثر البضائع تنقل عبر البحار".وقال: "التعبئة العسكرية والتدريب وصلت إلى مستويات جيدة حيث بلغ عدد المتدربين 327105". (سكاي نيوز)