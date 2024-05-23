مطالبة أممية لإسرائيل بالتحقيق في أوضاع المعتقلين

دعت خبيرة بالأمم المتحدة إسرائيل، اليوم الخميس، إلى التحقيق في العديد من اتهامات المعاملة الوحشية والمهينة وغير الإنسانية لمعتقلين فلسطينيين، بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول.



وقالت أليس جيل إدواردز المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، في بيان، إنها تلقت ما يقال عن تعرض المعتقلين للضرب والإبقاء عليهم معصوبي الأعين ومقيدين، وهم في الزنزانات لفترات طويلة.

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ولم يصدر رد فعل بعد من الحكومة أو الجيش الإسرائيليين. ويقول الجيش إنه يتصرف وفقاً للقانونين الإسرائيلي والدولي، وإن من يعتقلهم يحصلون على الغذاء والماء والدواء والملبس الملائم.

وذكرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن حرمان بعض المعتقلين من النوم، وتهديدهم بالعنف الجسدي والجنسي وإهانتهم وتعريضهم لأفعال مهينة، منها "التقاط صور ومقاطع فيديو لهم في أوضاع مهينة".

وأضافت إدواردز "أنا قلقة على وجه التحديد من أن هذا النسق من الانتهاكات الذي ظهر، بالتضافر مع انعدام المحاسبة والشفافية، يهيئ بيئة سانحة لمزيد من المعاملة المسيئة والمهينة للفلسطينيين".

وتابعت "يتعين على السلطات الإسرائيلية التحقيق في جميع شكاوى وتقارير التعذيب أو إساءة المعاملة بسرعة وحيادية وفعالية وشفافية. يجب محاسبة المسؤولين على جميع المستويات، بما في ذلك القادة، ولدى الضحايا الحق في التعويض، وعلاج الضرر".