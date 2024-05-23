35 ألفا و800 شهيدا حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى "35 ألفًا و800 شهيد و80 ألفًا و200 جريح" منذ 7 تشرين الأول.

وفي ظل الحرب المستمرة لليوم 230، قالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 91 شهيدا و210 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية"، دون تحديد أماكن.

وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفًا و800 شهيد و80 ألفًا و200 جريح منذ 7 تشرين الأول الماضي".

وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)