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35 ألفا و800 شهيدا حصيلة حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة

Lebanon 24
23-05-2024 | 11:10
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أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية إلى "35 ألفًا و800 شهيد و80 ألفًا و200 جريح" منذ 7 تشرين الأول.

 وفي ظل الحرب المستمرة لليوم 230، قالت الوزارة في تقريرها اليومي: "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 91 شهيدا و210 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية"، دون تحديد أماكن.

 وأضافت: "ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفًا و800 شهيد و80 ألفًا و200 جريح منذ 7 تشرين الأول الماضي".

 وأشارت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)

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