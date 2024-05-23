Advertisement

عربي-دولي

تونس تعلن إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية

Lebanon 24
23-05-2024 | 11:38
A-
A+
Doc-P-1203270-638520864945283836.jpg
Doc-P-1203270-638520864945283836.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت السلطات التونسية الخميس، إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية بولاية صفاقس، والقبض على 49 شخصا متورطين بتنظيمها.

 جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك.

 وقال الحرس الوطني: "من نتائج عمل أمني موجه للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بصفاقس (جنوب) تم إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ عدد هام من المجتازين"، دون الكشف عن عددهم أو جنسياتهم.

 وأضاف البيان أنه تم "إلقاء القبض على 49 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء لعمليات الاجتياز"، دون الكشف عن هوياتهم. (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2024-05-23
16:18 | 2024-05-23
16:00 | 2024-05-23
15:44 | 2024-05-23
15:40 | 2024-05-23
15:19 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24