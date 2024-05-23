تونس تعلن إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية

أعلنت السلطات التونسية الخميس، إحباط 18 عملية هجرة غير نظامية بولاية صفاقس، والقبض على 49 شخصا متورطين بتنظيمها.

جاء ذلك في بيان للإدارة العامة للحرس الوطني، نشرته على صفحتها الرسمية على شبكة فيسبوك.

وقال الحرس الوطني: "من نتائج عمل أمني موجه للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بصفاقس (جنوب) تم إحباط 18 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ عدد هام من المجتازين"، دون الكشف عن عددهم أو جنسياتهم.

وأضاف البيان أنه تم "إلقاء القبض على 49 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء لعمليات الاجتياز"، دون الكشف عن هوياتهم. (الأناضول)