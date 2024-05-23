مصدر مصري يُعلن عن موقف "إسرائيل" من مفاوضات الهدنة

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لفت مصدر مصري رفيع المستوى إلى أن الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، معربا عن استغراب مصر محاولات بعض الأطراف تعمد الإساءة إلى الجهود المصرية المبذولة للتوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ "القاهرة الإخبارية"، أن "بعض الأطراف تمارس لعبة توالي الاتهامات للوسطاء واتهامهم بالانحياز وإلقاء اللوم عليهم للتهرب من اتخاذ القرارات المطلوبة".وفي السياق ذاته، أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الخميس أن مجلس الحرب أمر فريق التفاوض باستئناف العمل على صفقة لإطلاق سراح عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حركة "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى داخل قطاع غزة.وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصدر بيانا في أعقاب اجتماع لمجلس الحرب الذي تشكل في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر الماضي، قال فيه إن "اجتماعا رفيع المستوى" أمر المفاوضين الإسرائيليين بالعمل على مواصلة المفاوضات لإعادة الأسرى. (روسيا اليوم)