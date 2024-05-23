Advertisement

عربي-دولي

المئات أصيبوا بضربات شمس بسبب موجة حر شديدة في باكستان

Lebanon 24
23-05-2024 | 12:20
A-
A+
Doc-P-1203287-638520888699967414.jpg
Doc-P-1203287-638520888699967414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أصيب مئات الأشخاص في باكستان اليوم، بضربة شمس أدخلوا على إثرها إلى المستشفيات، مع اشتداد موجة الحر التي تعصف بالبلاد.

وارتفعت درجات الحرارة إلى 49 درجة مئوية أمس، بمدينة موهينجو دارو الشهيرة بمواقعها التاريخية في إقليم السند جنوبي البلاد. وذلك بعد أن تضرر الإقليم بشدة بسبب الأمطار الموسمية الناجمة عن تغير المناخ والفيضانات المدمرة عام 2022.

 ومن المتوقع أن تستمر موجة الحر لمدة أسبوع على الأقل.

 من جهتها حثت السلطات سكان البلاد على البقاء في منازلهم وتجنب السفر غير الضروري.

 وقالت منسقة شؤون المناخ بمكتب رئيس الوزراء الباكستاني روبينا خورشيد علام في مؤتمر صحفي بالعاصمة إسلام أباد: "باكستان خامس أكثر الدول عرضة لتأثير تغير المناخ"، مضيفة: "شهدنا أمطارا وفيضانات أكثر من المعتاد."

 وقال أطباء محليون إنهم عالجوا مئات المصابين بمدينة لاهور شرقي البلاد، بينما نقل العشرات إلى مستشفيات في مناطق حيدر أباد ولاركانا ويعقوب آباد في إقليم السند.

 وقال المسؤول البارز في قطاع الصحة الباكستاني غلام فريد: "الوضع يزداد سوءا منذ أمس عندما بدأ المتضررون من الحرارة في التوجه للمستشفيات في إقليم البنجاب."

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2024-05-23
16:18 | 2024-05-23
16:00 | 2024-05-23
15:44 | 2024-05-23
15:40 | 2024-05-23
15:19 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24