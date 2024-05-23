بكين تدعو واشنطن إلى "التوقف عن التواطؤ مع قوى استقلال تايوان"

دعت الصين، الخميس، الولايات المتحدة إلى "التوقف عن التواطؤ مع القوى الانفصالية لاستقلال تايوان أو دعمها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، بالعاصمة بكين، بالتزامن مع إطلاق البلاد مناورات عسكرية واسعة النطاق حول جزيرة تايوان، التي تدعي أنها تابعة لها.

وقال المتحدث الخارجية الصينية: "كل من يسعى إلى استقلال تايوان سيجد نفسه محطما في إطار التوجه التاريخي لإعادة توحيد الصين بالكامل".

وردا على سؤال حول التدريبات العسكرية المشتركة التي تجريها القوات الصينية حول تايوان، والتي تستمر يومين، قال وانغ، إن التدريبات "تحرك ضروري ومشروع لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية، وقمع القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".

وأضاف وفقا لنص رسمي، أن "المناورات في محيط تايوان ترسل تحذيرا لعدم التدخل والاستفزاز الخارجي، وهذا يتوافق تماما مع القانون الدولي". (الأناضول)