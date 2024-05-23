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عربي-دولي

حقائق وأرقام.. كم دولة حول العالم اعترفت بـ"الدولة الفلسطينية"؟

Lebanon 24
23-05-2024 | 13:27
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عاد الحديث مرة جديدة عن إمكانية قيام الدولة الفلسطينية، عقب إعلان إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية خلال أيام.

لكن ما الأطراف الأخرى حول العالم التي اعترفت بفلسطين؟

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تعترف حاليا نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 بلدا، بدولة فلسطين، فمعظم دول جنوب العالم إلى جانب وروسيا والصين والهند، معترفة بفلسطين كدولة، بينما يبلغ عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تعترف بفلسطين 27 دولة، وأغلب هذه الدول شيوعية سابقة، إضافة إلى السويد وقبرص، مع الدول الثلاث الجديدة.
وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة، منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.
وتؤيد الولايات المتحدة حل الدولتين، لكنها ترفض الاعتراف "أحادي الجانب" بدولة فلسطين، وترى أن ذلك يجب أن يأتي عبر المفاوضات.
كما قالت فرنسا إن إقامة دولة فلسطينية "ليس من المحرمات" بالنسبة لها، لكنها اعتبرت أن التوقيت الآن "ليس مناسبا".
وشددت ألمانيا على أن هدفها على المدى البعيد هو التوصل إلى حل الدولتين، لكنها قالت إنها ترى، مثل الولايات المتحدة، أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.

وكانت قد أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 أيار، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
وقالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار، في حرب إسرائيل على قطاع غزة، المستمرة منذ أكثر من 7 أشهر.
وتعترف الدول الثلاث بدولة فلسطينية يتم ترسيم حدودها كما كانت قبل 1967، على أن تكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين.
مع ذلك، أقرت الدول الثلاث أيضا بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات للتوصل إلى تسوية نهائية.
وقالت أيرلندا إنها سترفع مستوى مكتبها التمثيلي في الضفة الغربية المحتلة إلى سفارة كاملة، كما سيتم منح البعثة الفلسطينية في أيرلندا وضع السفارة الكاملة.
كما شدد رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس أيضا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يقلل من إيمان أيرلندا بحق إسرائيل في الوجود في سلام وأمن، وهو
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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