فيديو مرعب.. انهيار مبنى من 5 طوابق في المغرب

شهدت مدينة الدار البيضاء، عصر اليوم الخميس، انهيار عمارة سكنية من 5 طبقات على مستوى حي بوركون، دون أن تخلف جرحى أو قتلى.

وأخلى سكان البناية الواقعة بحي بوركون منازلهم بعد أن تعرضت جدرانها للتصدع بسبب إصلاحات يشتبه في أن أحد السكان كان يقوم بها.