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عربي-دولي

فيديو مرعب.. انهيار مبنى من 5 طوابق في المغرب

Lebanon 24
23-05-2024 | 14:30
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شهدت مدينة الدار البيضاء، عصر اليوم الخميس، انهيار عمارة سكنية من 5 طبقات على مستوى حي بوركون، دون أن تخلف جرحى أو قتلى.
وأخلى سكان البناية الواقعة بحي بوركون منازلهم بعد أن تعرضت جدرانها للتصدع بسبب إصلاحات يشتبه في أن أحد السكان كان يقوم بها.
 
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وهرعت السلطات المحلية إلى عين المكان فور وقوع الحادث، كما فتح تحقيق للوقوف على أسبابه وترتيب الآثار القانونية. (هسبريس)
المصدر: هسبريس

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