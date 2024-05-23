فيديو مرعب.. انهيار مبنى من 5 طوابق في المغرب

⛔️ كل الشكر للسلطات المحلية في الدار البيضاء على استجابتها السريعة و الاستباقية و حسن إدارتها لأزمة هذه البناية التي انهارت هذا المساء في حي بوركون.
بعد ظهور تشققات خطيرة في المبنى نتيجة قيام أحد السكان بأشغال لم يلتزم خلالها بالقوانين و الإجراءات ، سارعت السلطات مساء أمس… pic.twitter.com/43guA1KX1f
— ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) May 23, 2024
⛔️ كل الشكر للسلطات المحلية في الدار البيضاء على استجابتها السريعة و الاستباقية و حسن إدارتها لأزمة هذه البناية التي انهارت هذا المساء في حي بوركون.
بعد ظهور تشققات خطيرة في المبنى نتيجة قيام أحد السكان بأشغال لم يلتزم خلالها بالقوانين و الإجراءات ، سارعت السلطات مساء أمس… pic.twitter.com/43guA1KX1f