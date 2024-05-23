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عربي-دولي
في اسطنبول.. اعتداء مسلّح داخل مقهى يوقع قتلى
Lebanon 24
23-05-2024
|
15:19
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قتل 3 أشخاص وأصيب آخرون، في هجوم مسلح على مقهى بمنطقة أسكودار في إسطنبول، ليل الخميس.
وذكر بيان من والي إسطنبول، أن "شجارا بين مجموعتين في مقهى بشارع أيازما في منطقة أوسكودار تحول إلى اعتداء مسلح".
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وأضاف البيان أن الشجار "أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين، من بينهما 2 في حالة خطيرة". (سكاي نيوز عربية)
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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