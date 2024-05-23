Advertisement

عربي-دولي

أميركا.. الطلاب يغادرون حفل تخرجهم ويهتفون "فلسطين حرة"

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1203346-638521005279997070.jpg
Doc-P-1203346-638521005279997070.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انسحبت مجموعة من الخريجين من حفل تخرجهم في جامعة هارفارد الأميركية وخرجوا وهم يهتفون "فلسطين حرة حرة" وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات في الحرم الجامعي على خلفية الحرب على غزة.

 وأظهر مقطع فيديو المئات من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية بعد خروجهم من حفل التخرج في مسير احتجاجي تضامنا مع فلسطين.

كما هتف الطلاب خلال حفل التخرج بعبارات تضامن مع زملاء لهم حرموا من الحصول على شهاداتهم بسبب مشاركتهم في مخيم احتجاجي "دعوهم يجتازون!" مطالبين بالسماح لهم بالحصول على شهاداتهم مع زملائهم الخريجين.

 وقالت المتحدثة باسم الطلاب شروثي كومار وسط هتافات وتصفيق الحضور: "في هذا الفصل الدراسي، أصبحت حريتنا في التعبير وتعبيرنا عن التضامن أمرا يعاقب عليه". وذلك في إشارة منها إلى "الطلاب الجامعيين الـ 13 في دفعة 2024 الذين لن يتخرجوا اليوم". وأضافت: "أشعر بخيبة أمل شديدة بسبب عدم التسامح مع حرية التعبير والحق في العصيان المدني بالحرم الجامعي".

 وكان مسؤولو الجامعة قد أعلنوا يوم أمس الأربعاء، أي قبل يوم التخرج الذي نظم يوم الخميس، أن 13 من طلاب "هارفارد" الذين شاركوا في مخيم احتجاجي لن يتمكنوا من الحصول على الشهادات أسوة بزملائهم. ( الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:38 | 2024-05-23
16:18 | 2024-05-23
16:00 | 2024-05-23
15:44 | 2024-05-23
15:19 | 2024-05-23
15:00 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24