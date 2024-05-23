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عربي-دولي

تحقيق أولي يكشف ماذا حصل قبل سقوط طائرة الرئيس الإيراني.. إليكم تفاصيله

Lebanon 24
23-05-2024 | 15:44
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نشرت هيئة الأركان الإيرانية التقرير الأولي الصادر عن لجنة التحقيق العليا لبحث أسباب سقوط مروحية الرئيس الإيراني.
 
وأشار التقرير إلى أن مروحية الرئيس الإيراني الراحل ابراهيم رئيسي واصلت مسيرها المخطط مسبقاً ولم تخرج عنه، لافتًا إلى أن طيار المروحية أجرى اتصالاً مع المروحيتين ضمن قافلة الرئيس.
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وأكد التقرير أنه لم يُلاحظ أي أثر لإصابة بالرصاص أو ما شابه ذلك على حطام المروحية.
 
ولفت التقرير إلى أن مروحية الرئيس احترقت عقب اصطدامها بالمنحدرات.
 
وعن عمليات البحث أشار التقرير إلى أن "عمليات البحث استمرت حتى الساعة الخامسة صباحاً بسبب وعورة المنطقة والضباب الكثيف وبرودة الجو.. العملية انتهت بعد العثور على موقع سقوط المروحية عبر المسيرات الإيرانية وثم توجهت فرق الإنقاذ نحو الموقع".
 
وجاء في التقرير بأنّه "لم يتم رصد أي نقطة مشبوهة في اتصالات وحوارات طاقم المروحية مع برج المراقبة.. تم جمع جزء كبير من الوثائق والآثار المرتبطة بالحادث لكن دراستها بشكل أعمق تحتاج إلى المزيد من الوقت". (الميادين)
 
 
 
 
 
 
 
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