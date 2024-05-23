سقطت في كمين مُحكم.. شاهدوا كيف أوقعت "حماس" بـ "قوة إسرائيلية" في بيت حانون

الله أكبر ولله الحمد
عــاجــل | كتائب القسام تنشر فيديو يوثق استهدافها قوة خاصة إسرائيلية بعد استدراجها لكمين وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.
🔻"وستبقى غزة مقبرة للغزاة"🔻 pic.twitter.com/py68QWQdZK
— رضوان الأخرس (@rdooan) May 23, 2024
الله أكبر ولله الحمد
عــاجــل | كتائب القسام تنشر فيديو يوثق استهدافها قوة خاصة إسرائيلية بعد استدراجها لكمين وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.
🔻"وستبقى غزة مقبرة للغزاة"🔻 pic.twitter.com/py68QWQdZK