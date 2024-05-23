سقطت في كمين مُحكم.. شاهدوا كيف أوقعت "حماس" بـ "قوة إسرائيلية" في بيت حانون

عرضت "حماس" مشاهد من استهدافها قوة إسرائيلية خاصة "بعد استدراجها لكمين أعد سلفا وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمالي غزة".



ونشر الإعلام العسكري في القسام" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من استهداف قوة صهيونية خاصة بعد استدراجها لكمين محكم بعبوة رعدية واستهداف قوات النجدة خلال محاولتها إنقاذهم شمال بيت حانون"، مضيفا أنه بعد ذلك بساعات، "استكمل المجاهدون مهمتم في ذات المكان بقنص الجنود الصهاينة الثلاثة الذين عرضت مشاهد قنصهم أمس خلال العملية".



وأوضحت "حماس" تفاصيل عمليتها بالقول: "نفذ مجاهدو القسام عملية مركبة، حيث نصبوا كمينا محكما ضد قوة صهيونية خاصة توغلت شمال بيت حانون، فجر المجاهدون عبوة رعدية في قوة راجلة، وعبوة شواظ في قوة إنقاذ، وبعد 6 ساعات من الحدث تقدمت قوات إضافية لسحب القتلى والجرحى، فقام المجاهدون بقنص ثلاثة جنود بينهم ضابط كبير وإصابتهم إصابة مباشرة".

الله أكبر ولله الحمد



عــاجــل | كتائب القسام تنشر فيديو يوثق استهدافها قوة خاصة إسرائيلية بعد استدراجها لكمين وإيقاعها مع قوة النجدة بين قتيل وجريح شمال بيت حانون شمال قطاع غزة.



🔻"وستبقى غزة مقبرة للغزاة"🔻 pic.twitter.com/py68QWQdZK — رضوان الأخرس (@rdooan) May 23, 2024 Advertisement