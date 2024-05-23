يونيسف تحذر من التأثير "الكارثي" لإغلاق المعابر على أطفال غزة

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من التأثير "الكارثي" والوضع المزري الذي يواجهه أطفال قطاع غزة، بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة.

أفادت بذلك المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الخميس.

وقالت إن "أطفال غزة لا يزالون يدفعون ثمناً كارثياً بسبب طرق المساعدات المغلقة، والعمليات العسكرية المكثفة، والقتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وخارجها، ما أدى إلى إصابة مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة القادر على تقديم خدمات التغذية بالشلل".

وأضافت راسل أن أطفال غزة الذين نجوا من الحرب المتواصلة للشهر الثامن "معرضون بشكل متزايد لخطر الموت بسبب سوء التغذية والجفاف". (الأناضول)