Advertisement

عربي-دولي

يونيسف تحذر من التأثير "الكارثي" لإغلاق المعابر على أطفال غزة

Lebanon 24
23-05-2024 | 16:38
A-
A+
Doc-P-1203361-638521041436160447.jpeg
Doc-P-1203361-638521041436160447.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، من التأثير "الكارثي" والوضع المزري الذي يواجهه أطفال قطاع غزة، بسبب إغلاق المعابر التي تمر منها المساعدات، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة.

 أفادت بذلك المديرة التنفيذية ليونيسف كاثرين راسل، في منشور على حسابها عبر منصة إكس، الخميس.

 وقالت إن "أطفال غزة لا يزالون يدفعون ثمناً كارثياً بسبب طرق المساعدات المغلقة، والعمليات العسكرية المكثفة، والقتال في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة وخارجها، ما أدى إلى إصابة مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة القادر على تقديم خدمات التغذية بالشلل".

 وأضافت راسل أن أطفال غزة الذين نجوا من الحرب المتواصلة للشهر الثامن "معرضون بشكل متزايد لخطر الموت بسبب سوء التغذية والجفاف". (الأناضول)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2024-05-23
17:30 | 2024-05-23
16:46 | 2024-05-23
16:43 | 2024-05-23
16:18 | 2024-05-23
16:00 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24