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إنهاء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان

Lebanon 24
23-05-2024 | 16:43
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أعلنت وزارة الخارجية المصرية إنهاء أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان، حيث تم الإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم، على خلفية مشاجرات انخرطوا فيها مؤخرا.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن سفارة مصر في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل المصري غير المقيم في دولة قرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائي. (روسيا اليوم)
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المصدر: روسيا اليوم
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