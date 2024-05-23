قيمتها كبيرة.. الشرطة تستعيد لوحة شهيرة سُرقت من مدريد

أعلنت الشرطة الإسبانية العثور على اللوحة الرابعة بين 5 لوحات للرسام فرنسيس بيكون التي سرقت من شقة في مدريد عام 2015.



وقال بيان الشرطة في بيان لها اليوم الخميس، إن اللوحة التي تعود لعام 1989 لرأس رجل، والتي تحمل على ظهرها اسم "دراسة لصورة خوسيه كابيلو"، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو (5.4 ملايين دولار).

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وتمت استعادتها بعد اعتقال شخصين في شباط مشتبه بأنهما تسلما اثنتين من الأعمال الخمسة لبيكون. وقيل إن اللوحات الخمس المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو. وتمت استعادتها بعد اعتقال شخصين في شباط مشتبه بأنهما تسلما اثنتين من الأعمال الخمسة لبيكون. وقيل إن اللوحات الخمس المسروقة تبلغ قيمتها الإجمالية وقتها 25 مليون يورو.