Advertisement

عربي-دولي

الخارجية المصرية تعلن نهاية أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان

Lebanon 24
23-05-2024 | 17:30
A-
A+
Doc-P-1203376-638521076606684741.jpg
Doc-P-1203376-638521076606684741.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الخميس، نجاحها في احتواء أزمة الطلاب المصريين في قيرغيزستان.

ونشرت الخارجية المصرية على حسابها الرسمي في "فيسبوك" بياناً جاء فيه: "في إطار متابعة وزارة الخارجية لأوضاع الطلاب المصريين في قيرغيزستان على خلفية المشاجرات والاعتداءات التي انخرطوا فيها مؤخرا، صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سفارة جمهورية مصر العربية في كازاخستان، والتي تتولى مهمة التمثيل غير المقيم في دولة قيرغيزستان، نجحت في احتواء وإنهاء أزمة الطلاب المصريين بشكل نهائي، حيث تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة للإفراج عن المحتجزين منهم واصطحابهم إلى مقر إقامتهم".
Advertisement
وأضاف البيان أنه "في إطار تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب أكاديميا واحتواء أية آثار سلبية ونفسية قد تكون قد لحقت بهم جراء الواقعة، كشف المتحدث الرسمي أن البعثة القنصلية الموفدة إلى قيرغيزستان التقت مع رئيس جامعة IMU المسجل بها أكثر من 530 طالب مصري، حيث نجحت في تيسير وحل أغلب المشاكل التي تواجه الطلاب أكاديميا، حيث وافق رئيس الجامعة على تبكير موعد الامتحانات لمن يرغب منهم في العودة مبكرا إلى مصر، كما تم السماح لطلاب السنوات الدراسية الأولى بالمغادرة مع الالتزام بالعودة لتأدية امتحاناتهم بعد الاجازة الصيفية تداركا للآثار السلبية على نفسية الطلاب".

وتابع: "عقد رئيس البعثة القنصلية الموفدة إلى بيشكيك لقاء موسعا مع أقطاب الجالية المصرية وعدد من الطلاب في قيرغيزستان، للوقوف على احتياجاتهم القنصلية وتقييمهم للوضع وتصوراتهم لكيفية منع تكرار الواقعة وضمان سلامة أبنائنا الطلبة في قيرغيزستان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:50 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:15 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-05-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:26 | 2024-05-23
16:46 | 2024-05-23
16:43 | 2024-05-23
16:38 | 2024-05-23
16:18 | 2024-05-23
16:00 | 2024-05-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24