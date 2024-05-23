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قتلى وجرحى جرّاء انهيار مطعم في إسبانيا

Lebanon 24
23-05-2024 | 19:22
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أفادت الشرطة الإسبانية عن انهيار مبنى لمطعم من طابقين على شاطئ بالما دي مايوركا الخميس، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة 16 آخرين في المنطقة السياحية الشهيرة في جزر البليار الإسبانية.
وقالت خدمة الطوارئ عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إن "سبعة إصاباتهم خطيرة للغاية وتسعة آخرون إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مختلفة في بالما".
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