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عربي-دولي

الحل يتلخص بالمفاوضات.. الصين والبرازيل تعلّقان على كيفية إنهاء حرب أوكرانيا

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:04
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أعلنت الصين والبرازيل أنهما تعتبران المفاوضات الطريقة الوحيدة لتسوية الأزمة الأوكرانية.

وجاء في بيان صادر في أعقاب اجتماع وزير الخارجية الصيني وانغ يي مع مساعد الرئيس البرازيلي للشؤون الدولية سيلسو أموريم، يوم الخميس، أن "الجانبين يعتقدان أن الحوار والمفاوضات يعتبران الطريقة الوحيدة القابلة للتحقيق لتسوية الأزمة الأوكرانية".
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وأضاف البيان أن "على جميع الأطراف تهيئة الظروف لاستئناف الحوار المباشر والسعي إلى وقف التصعيد حتى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار".

ودعت بكين وبرازيليا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في أوكرانيا "في الوقت المناسب" و"مع المشاركة المتكافئة لجميع الأطراف ومناقشة كافة الخطط للسلام".

يذكر أن الصين كانت قد طرحت في قبراير 2023 رؤيتها للسلام في أوكرانيا، تضمنت 12 بندا.

وأعطت روسيا تقييمات إيجابية للخطة الصينية. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبيل زيارته الأخيرة للصين عن تأييده للرؤية الصينية للسلام بين روسيا وأوكرانيا، مشيرا إلى أن بكين "تدرك الأسباب الجذرية للنزاع". (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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