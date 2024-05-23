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عربي-دولي

مفوض أوروبي مُتّهم بتوجيه تهديدات لرئيس وزراء جورجيا.. هكذا ردّ

Lebanon 24
23-05-2024 | 23:09
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نفى المفوض الأوروبي لشؤون الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي أن يكون قد قام بتهديد رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه خلال اتصال هاتفي معه مؤكدا أن كلماته "أخرجت عن سياقها".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن فارهيلي قوله: "يؤسفني بصدق أن يكون جزء محدد من محادثتي الهاتفية مع رئيس وزراء جورجيا قد تم إخراجه عن سياقه".
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وفي وقت سابق من يوم الخميس صرح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه أنه تعرض للتهديد بسبب مشروع قانون "العملاء الأجانب"، مؤكدا أن مفوضا أوروبيا لم يحدد هويته هدده بمصير مشابه لمصير رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو الذي تعرض لمحاولة اغتيال مؤخرا.

يذكر أن البرلمان الجورجي وافق يوم 14 أيارفي جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".

ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي. (روسيا اليوم)
المصدر: روسيا اليوم
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